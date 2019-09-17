Невилл назвал трех футболистов, которых он подписал бы в "Манчестер Юнайтед"

Эксперт Sky Sport Гари Невилл, ранее игравший в "Манчестер Юнайтед", ответил на вопрос своих подписчиков в твиттере.

Один из подписчиков спросил: "Каких трех футболистов ты бы привел в клуб?". На что Невилл ответил: "Рафаэля Варана, Нголо Канте и Килиана Мбаппе".

Также англичанин заявил, что при условии хорошего усиления состава "МЮ" сможет вступить в чемпионскую гонку в сезоне 2021/22.

В текущем сезоне после 5 туров "МЮ" набрал 8 очков и занимает четвертое место.

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