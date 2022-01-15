Невилл недоволен тем, что клубы АПЛ просят переносить матчи

Фото: инстаграм Невилла\Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал запрос "Арсенала" о переносе матча АПЛ против "Тоттенхэма".

Лондонский клуб объяснил свой запрос коронавирусом, травмами и отъездом некоторых футболистов на Кубок Африки.

"Я искренне считаю, что все команды, не только в Премьер-лиге, но и в других дивизионах, должны играть свои матчи. Балогун и Мэйтленд-Найлз ушли в аренду, Джака получил красную – здесь нет чьей-то вины. Мы не можем отменять матчи.

В последние несколько недель речь о командах, которые однозначно просили перенести матчи, думая о том, оптимальный ли у них состав для победы. Это нужно прекратить.

У "Манчестер Юнайтед" и других команд по 30-40 человек в составе – я не верю, что они не могут набрать 13-16 игроков. Я считаю, что просьбу "Арсенала" должны отклонить.

Это должно прекратиться сейчас. Команды должны играть", – сказал Невилл.

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