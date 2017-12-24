Невилл остался недоволен решением Моуринью в игре с "Лестером"

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил недовольство действиями наставника манкунианцев Жозе Моуринью в матче с "Лестером" (2:2).

"Невероятный навес Олбрайтона. Но Крис Смоллинг вернулся на поле, чтобы занять позицию центрального защитника. Не могу поверить, что он снова вышел на поле. Видно же, что он прихрамывал, невероятно" - приводит слова Невилла Metro.

Смоллинг в конце матча получил повреждение и получал медицинскую помощь, однако Моуринью отправил футболиста доигрывать встречу и его ошибка привела к пропущенному голу.

Смотрите также обзор матча "Лестер" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru