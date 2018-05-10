Невилл поддерживает решение Руни перебраться за океан

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Невилл поддерживает решение Руни перебраться за океан
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал информацию о том, что нападающий "Эвертона" Уэйн Руни может перейти в американский клуб "Ди-Си Юнайтед".

"Возвращение Руни в "Эвертон" было отличной идеей, но возвращения никогда не срабатывают. Я думаю, что Руни нужно попробовать что-то новое. У него осталось немного времени, чтобы окунуться в другую культуру и среду. В течение следующих нескольких лет ему предстоит принять важное решение о том, чем он будет заниматься после завершения карьеры", – цитирует Невила Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 32-летний Руни перейдет в "Ди-Си Юнайтед" за 14 миллионов евро.

Не пропустите: Клуб МЛС заплатит за Руни более 14 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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