Невилл: "Погба играет так, будто делает это для Instagram и Youtube"



Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл подверг критике полузащитника манкунианцев Поля Погба.

"Погба даже близко не сыграл хорошо в матче с "Кристал Пэлас". Погба чувствует себя на поле так, будто бегает с мячом в парке с друзьями. У меня возникло ощущение, что он играет так, будто делает это для Instagram и Youtube. Будто это все не всерьез, а лишь развлечение. Я не удивлен тем, что Моуринью не включал его в состав в последних матчах", - цитирует Невилла Goal.com.

Ранее сообщалось, что у Погба произошел серьезный конфликт с наставником "МЮ" Жозе Моуринью.

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