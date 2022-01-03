Невилл прокомментировал скандальное интервью Лукаку
Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен
Экс-футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался в поддержку бельгийского нападающего "Челси" Ромелу Лукаку по поводу скандального интервью игрока.
"Я не думаю, что тренера стоит критиковать за такое решение исключить Лукаку из заявки. Тренеру необходим контроль, ему, как и владельцу, нелегко слышать такие слова. Не стоит забывать и о партнерах по команде, которые пытаются выиграть АПЛ.
На протяжении трех-четырех месяцев я сильно критиковал футболистов за мягкие сообщения от пиар-служб, за то, что они не остаются собой. Когда игрок выступает честно и искренне, я не могу стоять здесь и говорить, что не хочу слышать это. Знаю, что фанаты, владельцы и игроки "Челси" не хотят слышать это, но Лукаку сказал правду, если смотреть с нашей точки зрения.
Когда Лукаку вышел на замену в матче против "Астон Виллы" две недели назад, я подумал, что он оказал потрясающее влияние на игру. Но, взглянув на его тело, я увидел ту версию Лукаку, что наблюдал в "Манчестер Юнайтед", а не ту, что видел в "Интере". Тухель намекнул, что хочет, чтобы Лукаку тренировался усерднее и работал упорнее.
Думаю, в "Челси" удивились его словам, они их ошеломили. Тухель находится в сильной позиции, ведь он выиграл Лигу чемпионов. Находиться в положении тотальной силы невозможно, но Тухель проделал прекрасную работу. Я действительно думаю, что игроки его уважают. Эти слова сделали больно и тренеру, и игрокам "Челси".
Сейчас я не жду от Лукаку извинений. Не думаю, что он способен извиниться, если сказал правду так же жестко, как думает. Все, что он может сделать, – признать: "Я сказал это, я так думаю. Мне следовало держать эти мысли при себе, но я обещаю, что отдам все силы на протяжении 3-4 лет моего контракта, потому что в меня вложили большую сумму".
На этой неделе я не хочу видеть что-то в духе: "Извините, я не имел это в виду, я люблю этот клуб". Такие слова не отмоют все это. Лукаку сказал правду, мы ценим это, но сложно справиться со столь жестокой правдой. Теперь он должен сделать что-то, чтобы отвоевать путь назад и вернуться в планы Тухеля. Фанаты должны принять его, и я думаю, что они сделают это, если он продолжит так играть и делать то, что делал.
Побеждай, и сердца болельщиков будут завоеваны. Но это уже не история любви, а деловые отношения", – сказал Невилл.
Также не пропустите: Миколенко поделился впечатлениями от перехода в "Эвертон". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сафонов поделился воспоминаниями о поражении от Хорватии
-
Стала известна зарплата Феррана Торреса в "Барселоне"
-
Кюизанс перешел в "Венецию". За игрока боролся ЦСКА
-
Рангник высказался перед игрой с "Вулверхэмптоном"
-
Президент ФИФА высказался о ЧМ каждые два года и предложил проводить Евро в таком же формате
-
Влахович высказался о своем будущем
-
Анчелотти хочет подписать турецкого защитника в "Реал"
-
1
Невилл прокомментировал скандальное интервью Лукаку
-
Хави видит в Морате одного из лучших нападающих планеты
-
Стали известны сроки восстановления Дани Карвахаля и Гарета Бэйла
-
Директор "Барселоны" рассказал о ситуации с продлением контракта с Дембеле
-
Сафонов высказался о лучшем вратаре в России
-
"Милан" хочет купить защитника "Лилля"
-
"Ювентус" верит в подписание Икарди
-
Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
Миколенко поделился впечатлениями от перехода в "Эвертон"
-
Ван Дейк высказался о чемпионской гонке в АПЛ
-
Трансфер Мораты в "Барселону" согласован на 95%
-
Сафонов высказался об Игоре Акинфееве
-
Экс-президент "Баварии" рассказал о сорвавшемся переходе Рибери в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18