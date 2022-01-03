Невилл прокомментировал скандальное интервью Лукаку

Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался в поддержку бельгийского нападающего "Челси" Ромелу Лукаку по поводу скандального интервью игрока.

"Я не думаю, что тренера стоит критиковать за такое решение исключить Лукаку из заявки. Тренеру необходим контроль, ему, как и владельцу, нелегко слышать такие слова. Не стоит забывать и о партнерах по команде, которые пытаются выиграть АПЛ.

На протяжении трех-четырех месяцев я сильно критиковал футболистов за мягкие сообщения от пиар-служб, за то, что они не остаются собой. Когда игрок выступает честно и искренне, я не могу стоять здесь и говорить, что не хочу слышать это. Знаю, что фанаты, владельцы и игроки "Челси" не хотят слышать это, но Лукаку сказал правду, если смотреть с нашей точки зрения.

Когда Лукаку вышел на замену в матче против "Астон Виллы" две недели назад, я подумал, что он оказал потрясающее влияние на игру. Но, взглянув на его тело, я увидел ту версию Лукаку, что наблюдал в "Манчестер Юнайтед", а не ту, что видел в "Интере". Тухель намекнул, что хочет, чтобы Лукаку тренировался усерднее и работал упорнее.

Думаю, в "Челси" удивились его словам, они их ошеломили. Тухель находится в сильной позиции, ведь он выиграл Лигу чемпионов. Находиться в положении тотальной силы невозможно, но Тухель проделал прекрасную работу. Я действительно думаю, что игроки его уважают. Эти слова сделали больно и тренеру, и игрокам "Челси".

Сейчас я не жду от Лукаку извинений. Не думаю, что он способен извиниться, если сказал правду так же жестко, как думает. Все, что он может сделать, – признать: "Я сказал это, я так думаю. Мне следовало держать эти мысли при себе, но я обещаю, что отдам все силы на протяжении 3-4 лет моего контракта, потому что в меня вложили большую сумму".

На этой неделе я не хочу видеть что-то в духе: "Извините, я не имел это в виду, я люблю этот клуб". Такие слова не отмоют все это. Лукаку сказал правду, мы ценим это, но сложно справиться со столь жестокой правдой. Теперь он должен сделать что-то, чтобы отвоевать путь назад и вернуться в планы Тухеля. Фанаты должны принять его, и я думаю, что они сделают это, если он продолжит так играть и делать то, что делал.

Побеждай, и сердца болельщиков будут завоеваны. Но это уже не история любви, а деловые отношения", – сказал Невилл.

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