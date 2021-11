Невилл прокомментировал увольнение Сульшера

Фото: инстаграм Невилла/Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал увольнение норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера "красных дьяволов".

"Спасибо, Уле. Ты заставил нас гордиться. Последние два месяца были тяжелыми, но перед этим ты вернул клубу немного души", — написал Невилл в своем твиттере.

Thank you Ole. You did us proud . The last two months were tough but before that you restored some soul into the club. ❤️ pic.twitter.com/cseYVIFgqK