Невилл прокомментировал увольнение Сульшера

Теги манчестер юнайтедгари невиллуле гуннар сульшер

Невилл прокомментировал увольнение СульшераФото: инстаграм Невилла/Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал увольнение норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера "красных дьяволов".

"Спасибо, Уле. Ты заставил нас гордиться. Последние два месяца были тяжелыми, но перед этим ты вернул клубу немного души", — написал Невилл в своем твиттере.

Напомним, что Сульшер работал в "МЮ" с 2018 года. За это время клуб не выиграл ни одного трофея.

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