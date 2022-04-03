Невилл раскритиковал игру "Манчестер Юнайтед" против "Лестера"
Фото: твиттер Невилла\Автор неизвестен
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал игру "красных дьяволов" в матче против "Лестера" (1:1) в рамках 31-го тура АПЛ.
"Манчестер Юнайтед" беззубый. Он очень медленный. Ни скорости, ни темпа. Будь "Лестер" посолиднее, он бы обыграл "МЮ".
Мне вообще не нравится эта схема. Мы видели, как "Манчестер Юнайтед" играл по этой схеме на "Этихаде". Она немного беспорядочная", – сказал Невилл в эфире Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18