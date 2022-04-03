Невилл раскритиковал игру "Манчестер Юнайтед" против "Лестера"

Фото: твиттер Невилла\Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал игру "красных дьяволов" в матче против "Лестера" (1:1) в рамках 31-го тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" беззубый. Он очень медленный. Ни скорости, ни темпа. Будь "Лестер" посолиднее, он бы обыграл "МЮ".

Мне вообще не нравится эта схема. Мы видели, как "Манчестер Юнайтед" играл по этой схеме на "Этихаде". Она немного беспорядочная", – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Также не пропустите: Тухель прокомментировал разгром от "Брентфорда". | http://soccernews.ru