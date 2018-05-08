Невилл раскритиковал переход Санчеса в "МЮ"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл подверг критике трансфер нападающего Алексиса Санчеса.
"Моуринью привел Санчеса в "МЮ" и посмотрите, что тут произошло. Достаточно просто глянуть на его статистику. До его перехода в "МЮ" были голы, голевые передачи, а потом все это исчезло", – цитирует Sky Sports Невилла.
Напомним, что Санчес перешел в "МЮ" этой зимой из "Арсенала".
В первой половине сезона 29-летний чилиец провел за "Арсенал" 22 матча, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. После перехода в "Манчестер Юнайтед" на его счету 3 мяча и 5 голевых пасов в 15 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|94
|2
|Манчестер Юнайтед
|36
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|36
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|36
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|38
|16
|Хаддерсфилд Таун
|36
|36
|17
|Саутгемптон
|36
|33
|18
|Суонси Сити
|36
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30