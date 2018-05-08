Невилл раскритиковал переход Санчеса в "МЮ"

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Невилл раскритиковал переход Санчеса в "МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл подверг критике трансфер нападающего Алексиса Санчеса

"Моуринью привел Санчеса в "МЮ" и посмотрите, что тут произошло. Достаточно просто глянуть на его статистику. До его перехода в "МЮ" были голы, голевые передачи, а потом все это исчезло", – цитирует Sky Sports Невилла.

Напомним, что Санчес перешел в "МЮ" этой зимой из "Арсенала".

В первой половине сезона 29-летний чилиец провел за "Арсенал" 22 матча, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. После перехода в "Манчестер Юнайтед" на его счету 3 мяча и 5 голевых пасов в 15 поединках.

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