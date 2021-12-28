Невилл раскритиковал поведение Роналду после матча с "Ньюкаслом"

1 Теги криштиану роналдугари невиллманчестер юнайтед

Невилл раскритиковал поведение Роналду после матча с "Ньюкаслом"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл критически высказался о поведении форварда команды Криштиану Роналду после матча против "Ньюкасла" (1:1).

Напомним, что сразу после финального свистка португалец ушел в подтрибунное помещение, проигнорировав болельщиков команды.

"Это раздражало меня около двух месяцев. Ужасно, когда старшие игроки показывают такой пример младшим. Они должны быть отцами в команде.

Нельзя сбегать после матча. Бруну все время ноет. Два центральных защитника плохо действовали сзади, у Магуайра кошмарный сезон.

Ты должен быть там, когда твои одноклубники нуждаются в тебе в такие моменты.

В конце концов, я люблю Роналду, он лучший из тех, кого я когда-либо видел в жизни, но не сбегай так. Это недопустимо", – сказал Невилл.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, я такой. Для меня и капитанская повязка ничему не обязывает! Хочу ношу, хочу - брошу на землю и ногой подфутболю! ))))))))))))

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