Невилл раскритиковал решение "Челси" продать Матича

Теги неманья матиччелсиманчестер юнайтед

Невилл раскритиковал решение "Челси" продать МатичаБывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал решение руководства "Челси" продать хавбека Неманью Матича в клуб из Манчестера.

"Странная сделка со стороны "Челси". Я считал его связку с Канте хорошей, а теперь лондонцам нужно усиливаться. Не понимаю, зачем "Челси" расстался с ним.

"МЮ" нужен был опорник, поскольку Шнайдерлин ушел, Швайнштайгеру не давали играть, а Матич вполне подходящая кандидатура. Кэррик не может играть каждую неделю, поэтому «МЮ» требовалась подмога, и Матич способен его заменить", - сказал он. 

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