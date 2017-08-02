Невилл раскритиковал решение "Челси" продать Матича

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал решение руководства "Челси" продать хавбека Неманью Матича в клуб из Манчестера.

"Странная сделка со стороны "Челси". Я считал его связку с Канте хорошей, а теперь лондонцам нужно усиливаться. Не понимаю, зачем "Челси" расстался с ним.

"МЮ" нужен был опорник, поскольку Шнайдерлин ушел, Швайнштайгеру не давали играть, а Матич вполне подходящая кандидатура. Кэррик не может играть каждую неделю, поэтому «МЮ» требовалась подмога, и Матич способен его заменить", - сказал он.

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