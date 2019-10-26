Невилл: "Роджерс мог бы возглавить "Манчестер Сити" после ухода Гвардиолы"

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Невилл: "Роджерс мог бы возглавить "Манчестер Сити" после ухода Гвардиолы"

Футбольный эксперт Гари Невилл оценил работу наставника "Лестера" Брендана Роджерса.

Напомним, что вчера "лисы" уничтожили "Саутгемптон" со счетом 9:0 и установили новый рекорд АПЛ.

"Посмотрите на его достижения в "Ливерпуле" и "Селтике", и на его нынешнюю работу в "Лестере". Роджерс делает команды лучше и ставит прекрасный футбол. Он в какой-то мере новатор, футболисты любят работать с ним. Роджерс мог бы возглавить "Манчестер Сити" после ухода Гвардиолы.

Многие скажут, что он не завоевывал трофеи, но позже похвалят Маурисио Почеттино, который тоже ничего не выигрывал. Если "Лестер" финиширует в топ-4, то Роджерса должны позвать в топ-клуб АПЛ", - приводит слова Невилла Leicester Mercury.

Читайте также: "Лестер" установил рекорд АПЛ и повторил достижение "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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