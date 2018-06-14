Невилл: "Саудовская Аравия – непростой соперник, но его можно побеждать"

Бывший защитник сборной Англии Фил Невилл считает, что сборной России нужно обязательно побеждать Саудовскую Аравию, если россияне надеются на выход из группы.

Матч состоится сегодня, 14 июня, в Москве.

"Саудовская Аравия – непростой соперник, но его можно побеждать. Если это получится, то психологически России будет проще готовиться к следующим матчам. Тем более завершать групповой турнир ей придется встречей с Уругваем, который имеет отличный состав и традиционно претендует на самые высокие места. Чтобы уверенно подойти к матчу с южноамериканцами, нужно постараться избежать потерь очков в первых двух играх.

У российской сборной есть несколько интересных игроков, способных принести необходимый результат. Это вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов. Хозяева чемпионата мира всегда имеют определённое преимущество за счет своих болельщиков, своего стадиона. Если русские сыграют в свою полную силу, у них будут большие шансы использовать эти факторы", - отметил он.

Читайте: Математики высчитали победителя ЧМ-2018 | soccernews.ru