Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" необходимо продолжить инвестировать в состав
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, что клубу нужно вложить деньги в усиление состава. Об этом сообщает Goal.
"Во время поражения от "Вест Хэма" я говорил, что в последние годы клуб потратил около 900 миллионов фунтов, однако от тех инвестиций ничего не осталось. У команды есть молодые игроки академии. Есть Давид де Хеа и Гарри Магуайр. Однако этого недостаточно. "МЮ" нужны футболисты в компанию к де Хеа и Магуайру", - сказал Невилл.
"МЮ" с 8 баллами занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1