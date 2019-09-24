Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" необходимо продолжить инвестировать в состав

Теги манчестер юнайтедгари невилл

Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" необходимо продолжить инвестировать в состав
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, что клубу нужно вложить деньги в усиление состава. Об этом сообщает Goal.

"Во время поражения от "Вест Хэма" я говорил, что в последние годы клуб потратил около 900 миллионов фунтов, однако от тех инвестиций ничего не осталось. У команды есть молодые игроки академии. Есть Давид де Хеа и Гарри Магуайр. Однако этого недостаточно. "МЮ" нужны футболисты в компанию к де Хеа и Магуайру", - сказал Невилл.

"МЮ" с 8 баллами занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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