Невилл: "Сити" использует грязные приемы в игре"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл посмотрев игру "Манчестер Сити", заявил, что "горожане" используют грязные приемы в игре.

"Манчестер Сити" использует много грязных приемов, - передает слова Невилла Sky Sports. - Это некрасиво. Они нарушают правила каждый раз, когда соперник выходит в контратаку. В этой команде много цинизма, мне это нравится".

Напоминаем, что "Манчестер Сити" с 26-ю очками занимает вторую строчку в чемпионате Англии после 10 встреч.

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