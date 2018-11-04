Невилл: "Сити" использует грязные приемы в игре"

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Невилл: "Сити" использует грязные приемы в игре"Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл посмотрев игру "Манчестер Сити", заявил, что "горожане" используют грязные приемы в игре.

"Манчестер Сити" использует много грязных приемов, - передает слова Невилла Sky Sports. - Это некрасиво. Они нарушают правила каждый раз, когда соперник выходит в контратаку. В этой команде много цинизма, мне это нравится".

Напоминаем, что "Манчестер Сити" с 26-ю очками занимает вторую строчку в чемпионате Англии после 10 встреч.

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5 Арсенал Лондон 11 23
6 Борнмут 11 20
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10 Лестер Сити 11 16
11 Вулверхэмптон 11 15
12 Брайтон & Хоув Альбион 11 14
13 Вест Хэм Юнайтед 11 11
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