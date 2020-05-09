Невилл сомневается, что кто-то купит Погба в ближайшее время

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался о будущем хавбека "красных дьяволов" Поля Погба.

"Не думаю, что в настоящее время какой-то клуб сможет себе позволить покупку Погба за 100 миллионов евро. Какой клуб предложит ему такую же зарплату, которую он получает в "МЮ"?

Я не умаляю его как футболиста, просто имею в виду экономическую обстановку в связи с пандемией коронавируса. Может быть, Погба придется сидеть в "МЮ" следующие год-полтора и смотреть на свое положение в клубе", - приводит слова Невилла Sky Sports.

Читайте также: Пол Инс жёстко раскритиковал Погба. | http://soccernews.ru