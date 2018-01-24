Невилл советует "Манчестер Юнайтед" купить Лапорта

Теги манчестер юнайтедатлетик бильбаоэмерик лапорт

Невилл советует "Манчестер Юнайтед" купить Лапорта

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл считает, что манкунианцам стоит приобрести французского защитника "Атлетика" Эмерика Лапорта.

"За мое короткое время в Испании я встречался с ним три раза. Этот парень может все! Действуй, "Юнайтед"! – написал в Невилл в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить за Лапорта полную сумму отступных, которая составляет 65 миллионов евро.

Не пропустите: Зарплата Стерлинга в "Манчестер Сити" увеличится до 13 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов