Невилл советует "Манчестер Юнайтед" купить Лапорта

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл считает, что манкунианцам стоит приобрести французского защитника "Атлетика" Эмерика Лапорта.

"За мое короткое время в Испании я встречался с ним три раза. Этот парень может все! Действуй, "Юнайтед"! – написал в Невилл в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить за Лапорта полную сумму отступных, которая составляет 65 миллионов евро.

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