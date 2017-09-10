Невилл сравнил Де Брюйне с Бекхэмом

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл расхвалил игру полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

"Де Брюйне обладает потрясающим качеством. Я играл в одной команде с фантастическим исполнителем навесов и пасов – Дэвидом Бекхэмом. И Де Брюйне мне сильно его напоминает.

Он все делает взвешенно и точно. Кажется, что каждым своим навесом он мог бы попасть на лежащую монету, так он точен", - сказал специалист.

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