Невилл сравнил Де Брюйне с Бекхэмом

Теги манчестер ситигари невиллкевин де брюйне

Невилл сравнил Де Брюйне с БекхэмомБывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл расхвалил игру полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

"Де Брюйне обладает потрясающим качеством. Я играл в одной команде с фантастическим исполнителем навесов и пасов – Дэвидом Бекхэмом. И Де Брюйне мне сильно его напоминает.

Он все делает взвешенно и точно. Кажется, что каждым своим навесом он мог бы попасть на лежащую монету, так он точен", - сказал специалист.

Читайте: Де Брюйне отдал больше всех голевых передач в АПЛ с момента своего дебюта в турнире | http://soccernews.ru

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