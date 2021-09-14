Невилл сравнил Роналду и Месси

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Невилл сравнил Роналду и МессиФото: инстаграм Невилла/Автор неизвестен

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл сравнил португальского нападающего Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

"Я посмотрел, как Роналду забивал в своей карьере. Он может забивать нерабочей левой ногой, правой ногой, может забить с большой дистанции. Наверное, сейчас он лучший игрок в мире в плане выбора позиции.

Он забивает с пенальти, а если его поставить в штрафную и грузить туда мяч, то он забьет головой. Может, он даже забьет со штрафного.

Так что я действительно думаю, что Роналду – величайший футболист из когда-либо игравших. Он тот игрок, который мог бы выиграть матч самыми разными способами. Он наиболее совершенный игрок.

Без сомнения, Месси забил непристойное количество голов, он невероятен. Но у Роналду есть три больших отличия – голы головой, которых он забил в 4-5 раз больше, голы нерабочей ногой, которых Роналду забил на 30-40 процентов больше, и он забил больше пенальти. Это приводит меня к мнению, что Роналду более совершенный игрок.

Голы за сборную, победы в Лиге чемпионов в командах, которые не были так хороши, как команды Месси, приводят меня к мнению о том, что Роналду – величайший игрок всех времен", – сказал англичанин.

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