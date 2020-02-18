Невилл: "УЕФА будет отчаянно болеть за "Реал" в матчах против "Манчестер Сити"
Известный в прошлом английский футболист Гари Невилл выразил мнение, что УЕФА заинтересована в скорейшем вылете "Манчестер Сити" из текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.
Напомним, что за грубое нарушение правил финансового фейр-плей "горожан" отстранили от участия в еврокубках на два ближайших сезона.
"Уверен, что "Манчестер Сити" исправит ситуацию с ФФП в свою пользу. УЕФА вряд ли сможет противостоять огромному количеству юристов. Я не верю в них вообще и считаю, что это безнадёжная организация, которая хаотично применяет какие-то санкции. "Сити" выиграет у них суд.
УЕФА будет отчаянно болеть за "Реал" в матчах против "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Вы можете себе представить, чтобы УЕФА вручала кубок в Стамбуле игроку "горожан"? Я думаю, что УЕФА нужно вывести "Сити" из еврокубка прямо сейчас, либо оставить это решение до конца сезона", - приводит слова Невилла Sky Sports.
26 февраля "Реал" и "Сити" сыграют в Мадриде, а 17 марта состоится ответная встреча в Манчестере.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18