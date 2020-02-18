Невилл: "УЕФА будет отчаянно болеть за "Реал" в матчах против "Манчестер Сити"

Известный в прошлом английский футболист Гари Невилл выразил мнение, что УЕФА заинтересована в скорейшем вылете "Манчестер Сити" из текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Напомним, что за грубое нарушение правил финансового фейр-плей "горожан" отстранили от участия в еврокубках на два ближайших сезона.

"Уверен, что "Манчестер Сити" исправит ситуацию с ФФП в свою пользу. УЕФА вряд ли сможет противостоять огромному количеству юристов. Я не верю в них вообще и считаю, что это безнадёжная организация, которая хаотично применяет какие-то санкции. "Сити" выиграет у них суд.

УЕФА будет отчаянно болеть за "Реал" в матчах против "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Вы можете себе представить, чтобы УЕФА вручала кубок в Стамбуле игроку "горожан"? Я думаю, что УЕФА нужно вывести "Сити" из еврокубка прямо сейчас, либо оставить это решение до конца сезона", - приводит слова Невилла Sky Sports.

26 февраля "Реал" и "Сити" сыграют в Мадриде, а 17 марта состоится ответная встреча в Манчестере.

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