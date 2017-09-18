Невилл: "Валенсия просто великолепен, он сильный, быстрый, поддерживает атаку и не делает ошибок"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл расхвалил хавбека Антонио Валенсию.

"Он показывает выдающийся футбол в последние два года. У меня были сомнения относительно того, поможет ли он команде в долгосрочной перспективе, я думал, что он скорее затычка на время, пока не подпишут по-настоящему сильного правого защитника.

Но Валенсия просто великолепен, он сильный, быстрый, поддерживает атаку и не делает ошибок. "МЮ" не нужен новый правый защитник. Я думал, что они подписали Маттео Дармиана как правого защитника, но Валенсия на голову лучше него" - приводит слова Невилла Sky Sports.

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