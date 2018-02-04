Невилл: "Возможно, Моуринью решил преподать Погба урок"



Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал тот факт, что полузащитник манкунианцев Поль Погба остался в запасе на матч 26-го тура АПЛ с "Хаддерсфилдом" (2:0).

"Я думаю, что Моуринью был взбешен игрой Погба в матче с "Тоттенхэмом". Мы часто слышим о том, что тренеры больше не способны контролировать игроков. Но мы видели, как Гвардиола посадил Стерлинга на скамейку. Мне кажется, что Моуринью, Гвардиола и Конте могут принимать большие решения.

"МЮ" практически не проигрывал с Погба в составе. С ним команда играет намного лучше. Но, возможно, Моуринью решил преподать Погба урок. Это могло быть последствие поражения от "Тоттенхэма", - цитирует Невилла Sky Sports.

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