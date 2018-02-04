Невилл: "Возможно, Моуринью решил преподать Погба урок"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюполь погба

Невилл: "Возможно, Моуринью решил преподать Погба урок"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал тот факт, что полузащитник манкунианцев Поль Погба остался в запасе на матч 26-го тура АПЛ с "Хаддерсфилдом" (2:0).

"Я думаю, что Моуринью был взбешен игрой Погба в матче с "Тоттенхэмом". Мы часто слышим о том, что тренеры больше не способны контролировать игроков. Но мы видели, как Гвардиола посадил Стерлинга на скамейку. Мне кажется, что Моуринью, Гвардиола и Конте могут принимать большие решения.

"МЮ" практически не проигрывал с Погба в составе. С ним команда играет намного лучше. Но, возможно, Моуринью решил преподать Погба урок. Это могло быть последствие поражения от "Тоттенхэма", - цитирует Невилла Sky Sports.

Не пропустите: Конте: "Сейчас "Челси" борется за попадание в Лигу Чемпионов". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов