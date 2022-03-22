Невилл высказался о перспективах "Арсенала" в этом сезоне АПЛ

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Невилл высказался о перспективах "Арсенала" в этом сезоне АПЛ

Фото: инстаграм "Арсенала"\Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнением о перспективах лондонского "Арсенала" на место в топ-4 в нынешнем сезоне АПЛ.

"Причина, по которой я сказал, что нельзя полностью верить в "Арсенал", заключается в том, что они еще ничего не достигли. Сейчас на них оказывается давление в том смысле, что теперь ожидается, что они станут четвертыми.  Я думаю, они займут четвертое место, но у них впереди еще матч на выезде с "Тоттенхэмом", им еще играть с "Манчестер Юнайтед". 

Теперь они должны двигаться дальше и доказать, что мы можем в них верить, что они могут выйти в Лигу чемпионов вопреки всем ожиданиям в начале сезона", – сказал Невилл.

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