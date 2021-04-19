Невилл высмеял нахождение в числе команд Суперлиги "Арсенала" и "Тоттенхэма"

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Невилл высмеял нахождение в числе команд Суперлиги "Арсенала" и "Тоттенхэма"Фото: Твиттер @MirrorFootball 
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мыслями по поводу  включения "Арсенала" и "Тоттенхэма" в число участников европейской Суперлиги.

"Я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино, чем на игру этих двух клубов в данный момент. Я не знаю, как они добились это. "Арсенал" и "Тоттенхэм" – это посмешище", – приводит слова легенды "МЮ" Squawka News.

Напомним, в текущем сезоне Английской Премьер Лиги "шпоры" занимают 7-е место, а "канониры" расположились на 9-й строчке турнирной таблицы.

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Комментарии

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mikhail4rxtsh

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Твой МЮ что там забыл?Судейское посмешище даже Севилью не смогло обыграть 2 раза

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