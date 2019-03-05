Невызов Ракицкого в сборную Украины: реакция соцсетей
Накануне стало известно, что тренерский штаб сборной Украины не включил защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого в заявку национальной команды на ближайшие матчи квалификации Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.
Ожидаемо, футбольная общественность разделилась на два лагеря в данном вопросе: в российском интернет-сегменте это решение преимущественно осуждают, в украинском - по большей части поддерживают.
Предлагаем вашему вниманию самые популярные комментарии.
"Футбол вне политики", "Шевченко без яиц оказывается", "Ахах, не взяли лучшего защитника из-за политики. Отлично для Зенита на самом деле - меньше риска травм и зомбирования русофобией" - пишут российские пользователи.
Многие при этом не упустили возможности высмеять произошедшее: "Это он ещё в Крыму не отдыхал!", "А я бы угарнул и убрал бы лимит с украинских игроков в РПЛ. Сборная Украины играла бы юниорами", "Будем откровенны, сборная Украины не дотягивает до уровня Ракицкого", "Российской газ через Словакию покупать продолжают, а украинца через Зенит совесть не позволяет вызывать".
Что касается украинских юзеров, то некоторые сожалеют об отсутствии Ракицкого в заявке национальной сборной: "У нас и так дыра в обороне, а без Рака она будет ещё больше. Уже представил Бурду или Кривцова против Роналду и Куарежмы".
Но подавляющее большинство довольно решением тренерского штаба "жёлто-синих": "Какая неожиданность, было бы странно, если бы вызвал", "Шева всем показал "где Раки зимуют", "Е**ть какая грустная новость! Шампанского за мой счёт!!!", "Очень последовательно, что заслуживает уважения", "Вот Шева и высказался, даже без комментариев на камеру, красава поддерживаю!".
Не пропустите: "Виноват Порошенко": В Госдуме России ярко прокомментировали невызов Ракицкого в сборную Украины. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" начал переговоры с Гвардиолой
-
Звезду ЦСКА вызвали в сборную Хорватии
-
Экс-игрок ЦСКА Красич объявил о завершении карьеры
-
"Локомотив" объявил новый состав совета директоров
-
Де Йонг рассказал о просьбе "Барселоны"
-
"Рома" занялась поиском замены ди Франческо
-
Невызов Ракицкого в сборную Украины: реакция соцсетей
-
Геннадий Орлов прокомментировал невызов Ракицкого в сборную Украины
-
2
Экс-одноклубник Ибрагимовича: "Как-то поцеловал спящего Златана в губы и сразу прилетело два удара"
-
Моуринью ярко высказался о Погба
-
"Ювентус" готов купить игрока "Бенфики" за громадную сумму
-
3
Стало известно, может ли Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России
-
"Краснодар" заключил новый контракт с молодым голкипером
-
Стало известно, сколько билетов вернули болельщики "Уфы" после матча с "Динамо"
-
Известный мотогонщик со своей девушкой нарядились на карнавал в Икарди и Ванду Нару
-
1
Каземиро сравнил Зидана с Солари
-
В сети появилось фото ожогов ноги Кокорина
-
1
Тиаго Силва назвал самый прекрасный момент в своей карьере
-
Адвокат Кокорина: "Для здоровья Александра наступают необратимые последствия"
-
УЕФА назвала имя арбитра, который обслужит матч "Зенит" – "Вильярреал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11