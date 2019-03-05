Невызов Ракицкого в сборную Украины: реакция соцсетей

Теги зенит санкт-петербургукраинаярослав ракицкий

Невызов Ракицкого в сборную Украины: реакция соцсетей

Накануне стало известно, что тренерский штаб сборной Украины не включил защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого в заявку национальной команды на ближайшие матчи квалификации Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.

Ожидаемо, футбольная общественность разделилась на два лагеря в данном вопросе: в российском интернет-сегменте это решение преимущественно осуждают, в украинском - по большей части поддерживают.

Предлагаем вашему вниманию самые популярные комментарии.

"Футбол вне политики", "Шевченко без яиц оказывается", "Ахах, не взяли лучшего защитника из-за политики. Отлично для Зенита на самом деле - меньше риска травм и зомбирования русофобией" - пишут российские пользователи.

Многие при этом не упустили возможности высмеять произошедшее: "Это он ещё в Крыму не отдыхал!", "А я бы угарнул и убрал бы лимит с украинских игроков в РПЛ. Сборная Украины играла бы юниорами", "Будем откровенны, сборная Украины не дотягивает до уровня Ракицкого", "Российской газ через Словакию покупать продолжают, а украинца через Зенит совесть не позволяет вызывать".

Что касается украинских юзеров, то некоторые сожалеют об отсутствии Ракицкого в заявке национальной сборной: "У нас и так дыра в обороне, а без Рака она будет ещё больше. Уже представил Бурду или Кривцова против Роналду и Куарежмы".

Но подавляющее большинство довольно решением тренерского штаба "жёлто-синих": "Какая неожиданность, было бы странно, если бы вызвал", "Шева всем показал "где Раки зимуют", "Е**ть какая грустная новость! Шампанского за мой счёт!!!", "Очень последовательно, что заслуживает уважения", "Вот Шева и высказался, даже без комментариев на камеру, красава поддерживаю!".

Не пропустите: "Виноват Порошенко": В Госдуме России ярко прокомментировали невызов Ракицкого в сборную Украины. | http://soccernews.ru

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