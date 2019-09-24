New Balance судится с "Ливерпулем" за право продлить контракт

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New Balance судится с "Ливерпулем" за право продлить контракт

Компания New Balance подала в суд на "Ливерпуль", чтобы продлить контракт с клубом. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, New Balance полагает, что опция продления контракта уже активирована, однако клуб считает, что это не так.

New Balance предложил платить клубу 70 миллионов фунтов в год, именно такую сумму Nike готов выплачивать "мерсисайдцам".

Ранее сообщалось, что Nike, возможно, станет новым техническим спонсором "Ливерпуля".

На данный момент "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

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