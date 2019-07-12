Неймар 12 июля должен прояснить свое будущее

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Неймар 12 июля должен прояснить свое будущее

В пятницу, 12 июля, должна состояться пресс-конференция нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает Lequipe, бразилец должен будет прокомментировать слухи о возможном уходе из ПСЖ и о возвращении в "Барселону".

Кроме того, Неймар может уделить время обвинениям в изнасиловании и расскажет о повреждении, из-за которого пропустил Кубок Америки.

Напомним, что Неймар не явился на предсезонный сбор ПСЖ, за что был лишен премии за этику.

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