Неймар: "222 миллиона евро на меня не давят"
Вингер французского ПСЖ Неймар высказался о сумме, которая была за него заплачена его клубом каталонской "Барселоне".
"Что значит - быть самым дорогим игроком в мире? Честно говоря, мне все равно. Эти цифры, не играют за меня на поле. Они не изменят мою жизнь, они тоже не могут изменить мою игру. Они не помогут мне забить гол. На поле я остаюсь один.
Однако, конечно же, я благодарю ПСЖ за веру в меня. Я надеюсь оставаться приземленным. Звание самого дорогого игрока в мире может быть обузой для некоторых. Для меня же это совершенно другое. Я не думаю об этом, я не говорю об этом каждый день. Это фиктивный параметр, который не представляет собой ничего предметного. Когда начинается матч, мы остаемся 11 на 11, и все между собой равны", - цитирует 25-летнего бразильца le10sport.
Напомним, Кавани высказался о своих взаимоотношениях с Неймаром. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|34
|2
|Валенсия
|12
|30
|3
|Реал Мадрид
|12
|24
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|24
|5
|Севилья
|12
|22
|6
|Вильярреал
|11
|20
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|12
|17
|10
|Хетафе
|12
|16
|11
|Жирона
|12
|16
|12
|Сельта Виго
|12
|14
|13
|Эспаньол
|12
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|12
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Малага
|12
|7
|19
|Алавес
|12
|6
|20
|Лас Пальмас
|11
|6