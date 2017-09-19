Неймар арендовал в Париже за 14 тысяч евро в месяц дом, в котором жил Роналдиньо

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Неймар арендовал в Париже за 14 тысяч евро в месяц дом, в котором жил РоналдиньоВингер французского ПСЖ Неймар арендовал в Париже особняк, в котором ранее жил его соотечественник Роналдиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, бразилец снял пятиэтажный дом с расположенном в подвале бассейном в западной части города. За месяц аренды этого особняка звездный футболист выплачивает его собственникам 14 тысяч евро.

Напомним, Неймар поставил требование перед руководством ПСЖ. | soccernews.ru

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