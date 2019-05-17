Неймар, Артур, Ришарлисон вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал состав команды на Кубок Южной Америки-2019, сообщает сайт Конфедерации бразильского футбола.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Кассио ("Коринтианс").

Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все – ПСЖ), Миранда ("Интер"), Филипе Луис ("Атлетико"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Милитао ("Порту"), Фагнер ("Коринтианс").

Полузащитники: Аллан ("Наполи"), Артур, Филиппе Коутиньо (оба – "Барселона"), Каземиро ("Реал"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Лукас Пакета ("Милан").

Нападающие: Неймар (ПСЖ), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Ришарлисон ("Эвертон"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Давид Нерес ("Аякс").

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Сборная Бразилии сыграет в группе А с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

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