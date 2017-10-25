Неймар: "Барселона" всегда будет в моем сердце"

Вингер французского ПСЖ Неймар тепло отозвался о времени, проведенном им в каталонской "Барселоне".

"Барса" всегда будет в моем сердце, в моей памяти. Это были чудесные годы", - приводит слова 25-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Отметим, что в 186 матчах за "Барселону" Неймар отметился 105 результативными ударами и 80 голевыми передачами.

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