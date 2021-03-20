Неймар близок к подписанию долгосрочного контракта с ПСЖ
Фото Reuters
ПСЖ согласовал с нападающим Неймаром условия нового контракта.
Как сообщает Le Parisien, 29-летний бразилец в ближайшее время продлит контракт с клубом до 2026 года.
Неймар выступает за парижан с 2017 года. За это время он провел 103 матча, забил 84 гола и отдал 45 ассистов.
Действующее соглашение футболиста с клубом истекает летом 2022 года.
Читайте также: Неймар - самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, в топ-10 только футболисты ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду - лучший игрок Серии А сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов
-
"Монако" Головина разгромил "Сент-Этьен"
-
Олич определился, кто будет его помощником в ЦСКА
-
Акционер "Спартака" подал иск против клуба
-
Гол Месси в ворота ПСЖ признан лучшим в ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 марта
-
Неймар близок к подписанию долгосрочного контракта с ПСЖ
-
Роналду - лучший игрок Серии А сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов
-
"Фулхэм" уступил "Лидсу" в матче АПЛ
-
"Бетис" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги
-
1
"Монако" Головина разгромил "Сент-Этьен"
-
"Дженоа" добыл выездную победу над "Пармой"
-
1
"РБ Лейпциг" переиграл "Арминию" и сократил отставание от "Баварии"
-
Зидан: "Ты можешь подписать десятилетний контракт и потерять работу на следующий день"
-
Экс-арбитр Федотов назвал виновного в проблемах VAR в РПЛ
-
1
Олич определился, кто будет его помощником в ЦСКА
-
Тайсон летом покинет "Шахтер"
-
"Спартак" поздравил Кокорина с 30-летием
-
Дзюба повторил антирекорд чемпионата по нереализованным пенальти в одном сезоне
-
Рамос пропустит ближайший матч "Реала"
-
1
Журналист Короткин: "В "Фиорентине" люди в шоке от Кокорина"
-
Акционер "Спартака" подал иск против клуба
-
1
Успехи "Зенита" и "Спартака", поражения ЦСКА и "Краснодара": все результаты 23-го тура РПЛ
-
1
Гол Месси в ворота ПСЖ признан лучшим в ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Кутепов рассказал, в каком виде спорта хотел бы себя попробовать после завершения карьеры футболиста
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13