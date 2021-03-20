Неймар близок к подписанию долгосрочного контракта с ПСЖ

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Неймар близок к подписанию долгосрочного контракта с ПСЖ Фото Reuters

ПСЖ согласовал с нападающим Неймаром условия нового контракта.

Как сообщает Le Parisien, 29-летний бразилец в ближайшее время продлит контракт с клубом до 2026 года.

Неймар выступает за парижан с 2017 года. За это время он провел 103 матча, забил 84 гола и отдал 45 ассистов.

Действующее соглашение футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

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