Неймар близок к возобновлению тренировок

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Неймар близок к возобновлению тренировок

Форвард ПСЖ Неймар завтра должен возобновить тренировки, об этом сообщает твиттер клуба.

Напомним, что 27-летний бразилец отсутствовал на поле более двух месяцев из-за перелома пятой плюсневой кости.

Отмечается, что у Неймара будет индивидуальная программа, которая будет включать занятия на поле.

В этом сезоне на счету Неймара 20 голов и 9 результативных передач в 23 матчах.

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