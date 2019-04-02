Неймар близок к возобновлению тренировок
Форвард ПСЖ Неймар завтра должен возобновить тренировки, об этом сообщает твиттер клуба.
Напомним, что 27-летний бразилец отсутствовал на поле более двух месяцев из-за перелома пятой плюсневой кости.
Отмечается, что у Неймара будет индивидуальная программа, которая будет включать занятия на поле.
В этом сезоне на счету Неймара 20 голов и 9 результативных передач в 23 матчах.
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