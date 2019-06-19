Неймар больше не хочет играть в ПСЖ! "Барселона" может пригласить бразильца, но на горизонте есть еще один конкурент

Готовы? Поехали! После резких высказываний президента ПСЖ в адрес Неймара, а также высказывания самого Неймара о нежелании играть в Париже, "Барселона" и "Реал" начинают отчаянные гонки за скандальной звездой. Во всяком случае, именно эта тема является самой обсуждаемой в иностранной прессе. Перебравшись в Париж, бразилец неоднократно хотел по-тихому вернуться в Испанию, однако только сейчас сложились благоприятные условия для его трансфера, хоть даже и совсем не тихого. Катарские шейхи, раздраженные выходками 27-летнего футболиста, выразили готовность сесть за стол переговоров с потенциальными покупателями, но условия очень суровые – 250 млн евро или ничего (напомним, что в Париж бразилец приехал за 222 млн евро).

Рекордно высокая сумма может стать большой проблемой для Флорентино Переса и Жозепа Бартомеу. Президентам обеих клубов придется серьезно пересмотреть свою трансферную кампанию. ПСЖ открыл перед Неймаром двери аккурат в тот момент, когда "Барса" и "Реал" фактически оформили свои приоритетные трансферы – Гризманна (хотя некоторые издания пишут о том, что "Барса" не хочет покупать француза) и Азара. Аль-Хелаифи, как будто специально дожидался, пока мадридцы и каталонцы опустошат собственные кошельки, а потом "активировал бомбу" под названием Неймар. Впрочем, финансовая составляющая – далеко единственное препятствие для возвращения бразильца в Ла Лигу. Выбрав "блаугранас", ему еще и придется публично извиняться.

Почему "Барселона" – плохой вариант?

Если Барселона таки решится вернуть Неймара после скандального ухода в 2017 году, ей придется решить вопрос с контрактом Гризманна, который был подписан около трех месяцев назад адвокатом французского футболиста (хотя, опять же, споры по поводу этого трансфера просто сумасшедшие). Формально, соглашение получит юридическую силу с 1 июля, когда сумма с отступных за форварда "Атлетико" уменьшится до 120 млн евро. Следовательно, в Бартомеу менее чем две недели, чтобы оформить трансфер "маленького принца" или дать заднюю в пользу бразильца, который публично называл президента "шутом". Несмотря на всю финансовую мощь "сине-гранатовых", выбирать придется одного. Тем более, Вальверде будет чрезвычайно сложно совместить Неймара с Гризманн, учитывая наличие в команде двух неприкасаемых игроков – Месси и Суареса. К слову, испанские СМИ уже фантазируют на тему возможного перехода Гризманна в "Пари Сен-Жермен", так как в этом случае довольными остались бы оба клуба. Однако, сам француз ранее заявлял, что видит себя только на "Камп Ноу" и не собирается разрывать предварительные договоренности с каталонцами.

Не менее серьезная преграда на пути Неймара в "Барселону" – судебная тягомотина между футболистом и каталонским клубом. Бразилец считает, что Бартомеу задолжал ему 26 млн евро за продление контракта в 2016 году. Неймар подал на "Барселону" в суд, а каталонцы ответили встречным иском. Вместе с тем президент настаивает на нарушении соглашения со стороны своего экс-подопечного, который решил перебраться в ПСЖ. Сейчас Барса ставит перед Неймаром конкретное требование: в случае возвращения, любые суды нужно прекратить. А подобное означает, что Неймар признает собственную неправоту. Он не только потеряет кругленькую сумму, но и выставит посмешищем своего отца, который нанял десяток адвокатов, чтобы доказать неправомерность поступка Бартомеу. Интересно, что последний также требует от бразильца публичных извинений на специальной пресс-конференции. Неймар должен извиниться перед президентом и фанатами за прошлый "побег", признав ошибочность этого решения. Учитывая сложный характер игрока, выполнение этих условий выглядит маловероятным.

Почему "Барселона" – хороший вариант?

Большинство игроков каталонского клуба положительно оценивают возможное возвращение бразильца. Месси и Суарес остаются его большими друзьями, откровенно агитируя руководство воссоединить атакующие трио, которое наводило ужас на всю Европу. Лео недавно признался, что регулярно общается с Неймаром в WhatsApp, а Суарес перед стартом Копа Америка назвал его идеальным партнером. "Честно говоря, мне очень сложно говорить о Месси, потому что для меня в Барселоне все было по-особенному. Когда мне больше была нужна поддержка, лучший футболист планеты пришел и сказал: "Я готов помочь тебе. Просто расслабься и оставайся собой", рассказывал Неймар сквозь слезы прошлой зимой, когда его представители вышли на Барсу с конкретным предложением. Бразилец при всех удобных случаях появляется на тренировочной базе "сине-гранатовых", тесно общается с бывшими партнерами и открыто признается, что ошибся с переходом в ПСЖ. Все это накладывается на Гризманна, который перед стартом Чемпионата Мира 2018 публично "послал" каталонцев с помощью документального фильма (о, новые технологии!). Месси и компания готовы простить Неймара, считая его более сильным футболистом, чем Гризманн.

Неймар в "Реале" – это возможно!

Бразилец остается большой мечтой Флорентино Переса. Об этом не умолкают европейские СМИ, даже после того, когда Неймар четко сказал "хочу в Каталонию". Президент королевского клуба всегда положительно отзывался о Неймара, но не приглашал его из-за крепкой дружбы с президентом ПСЖ. "Мы не будем рисковать хорошими отношениями с ПСЖ", – заявлял босс "Реала" в одном из эфиров на испанском радио. Сейчас ситуация изменилась, и глупо предполагать, что Перес не попробует утереть нос коллегам из "Барселоны". Перес верит, что ПСЖ будет вести переговоры прежде всего с ним, а уже потом выслушает финансовые аргументы каталонского клуба, представители которого неоднократно обвиняли катарских шейхов в нарушении правил финансового фэйр-плей. Известно, что Перес готов пообещать Неймару роль первой скрипки в обновленном проекте "Галактикос 2.0" (который готовиться уже сейчас, после громких закупок). Этого, кстати, не может гарантировать "Барса", ведь нельзя просто взять и отобрать лидерство у Месси. Кроме этого, перебравшись на "Бернабеу", Неймар сможет сохранить свою нынешнюю зарплату. Перес обладает приличным финансовым ресурсом, чтобы платить ему 37 млн ​​евро в год, тогда как "Барселона", по информации испанских средств массовой информации, не может пообещать больше 20 млн евро.

Почему Неймару не стоит соваться в Мадрид?

Зинедин Зидан – главный противник трансфера Неймара. Он не хочет рисковать хорошей атмосферой в коллективе, приглашая откровенно скандального футболиста. Зизу опасается, что "бразильское влияние" негативно скажется на будущем юных звездочек мадридского клуба – Родриго и Винисиуса. Однако, проблемы с дисциплиной бразильца – далеко не единственная причина волнений тренера. По мнению Зидана, "Реал" имеет достаточно качественных вингеров, особенно после покупки Эдена Азара за 100 млн евро, а чрезмерная конкуренция будет лишь провоцировать ссоры. Французский специалист хочет сформировать состав таким образом, чтобы каждый из его подопечных получал достаточное количество игрового времени. А приход Неймара автоматически закрыл бы дверь в основу для Винисисуса или Асенсио, на которых Зидан, как сообщается, собирается делать ставку. Фанаты "Реала" также довольно прохладно воспринимают информацию о трансфере Неймара. Около 70% респондентов мадридского издания Marca (опрос был проведен на их официальном сайте) считают, что место бразильца – на "Камп Ноу".

Игорь Малиенко | soccernews.ru