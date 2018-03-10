Неймар больше не собирается играть за ПСЖ

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Неймар больше не собирается играть за ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар больше не собирается играть за парижан, сообщает Sport.es со ссылкой на ABC.

По информации источника, 26-летний бразилец, который, скорее всего, не успеет восстановиться после травмы до конца сезона, уже попросил своего отца поскорее решить вопрос с переходом в мадридский "Реал".

Отмечается, что Неймар недоволен отношением к себе со стороны болельщиков в Лиге 1. При этом ради ухода футболист готов отказаться от зарплаты, чтобы руководство ПСЖ не препятствовало трансферу в летнее межсезонье.

"Я пришёл в лигу без больших победных традиций, а они освистывают меня. Больше не хочу играть здесь ни минуты", - якобы сказал Неймар своей семье.

Ранее стало известно, что "Реал" готов заплатить за Неймара 400 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии
ссс

семь пятниц на неделе, еблан чо в барсе не сиделось щас бы с коутом играл бы

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СССР

нет, они коутиньо купили на те средства что получили за неймара , как бы.

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