Неймар будет получать в ПСЖ 670 тысяч евро в неделю

В сеть попали детали личного контракта нападающего "Барселоны" Неймара в случае перехода в ПСЖ.

Как сообщает Daily Mail, при переходе бразилец сразу получит 50 миллионов евро, а также оклад в 670 тысяч евро в неделю (около 35 млн в год) после уплаты налогов.

Неймар играет за каталонский гранд с 2013 года. Ожидается, что форварда ПСЖ заплатит 222 миллиона евро.

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