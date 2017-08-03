Неймар будет представлен игроком ПСЖ уже в субботу

Нападающий Неймар будет представлен игроком ПСЖ уже на этой неделе.

Ожидается, что вечером 3 августа форвард "Барселоны" прибудет в Париж.

Как утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, презентация футболиста пройдет 5 августа.

Напомним, Неймар обойдется парижанам в 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне бразилец провел 45 матчей и забил 20 голов во всех турнирах.

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