Неймар будет представлен игроком ПСЖ уже в субботу

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Неймар будет представлен игроком ПСЖ уже в субботуНападающий Неймар будет представлен игроком ПСЖ уже на этой неделе.

Ожидается, что вечером 3 августа форвард "Барселоны" прибудет в Париж.

Как утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, презентация футболиста пройдет 5 августа.

Напомним, Неймар обойдется парижанам в 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне бразилец провел 45 матчей и забил 20 голов во всех турнирах. 

Читайте: Моуринью уже прокомментировал предстоящий трансфер Неймара | soccernews.ru

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