Неймар был освистан болельщиками перед матчем со "Страсбуром"

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Неймар был освистан болельщиками перед матчем со "Страсбуром"

Нападающий ПСЖ Неймар был негативно встречен фанатами клуба.

Как сообщает Get France Football News, фанаты освистывали бразильца перед сегодняшним матчем против "Страсбура" (1:0) и скандировали "Неймар - сукин сын".

Напомним, что болельщики парижан недовольны тем, что Неймар хотел покинуть клуб минувшим летом.

Отметим, что Неймар провел первую игру в сезоне и сразу же принес своей команде очки.

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