Неймар был освистан болельщиками перед матчем со "Страсбуром"
Нападающий ПСЖ Неймар был негативно встречен фанатами клуба.
Как сообщает Get France Football News, фанаты освистывали бразильца перед сегодняшним матчем против "Страсбура" (1:0) и скандировали "Неймар - сукин сын".
Напомним, что болельщики парижан недовольны тем, что Неймар хотел покинуть клуб минувшим летом.
Отметим, что Неймар провел первую игру в сезоне и сразу же принес своей команде очки.
Читайте также: Ультрас ПСЖ обратились к Неймару. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Неймар был освистан болельщиками перед матчем со "Страсбуром"
-
"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 4-го тура Примеры
-
"Атлетико" уступил "Реал Сосьедаду"
-
"РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя
-
"Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" в пятом туре АПЛ
-
"Наполи" одержал победу над "Сампдорией"
-
"Локомотив" переиграл "Сочи" в матче РПЛ
-
Стала известна реакция руководства "Спартака" на поражение от "Урала"
-
Неймар принес ПСЖ победу над "Страсбуром"
-
"Леганес" - "Вильярреал" - 0:3 (видеообзор матча Примеры)
-
"Фиорентина" - "Ювентус" - 0:0 (видеообзор матча Серии А)
-
Кокорин перед возвращением в "Зенит" может подписать контракт с другим клубом РПЛ
-
Кононов ответил на призывы о своем увольнении
-
"Шахтер" в результативном матче одолел "Зарю" и другие результаты 7-го тура УПЛ
-
"Вильярреал" уверенно разобрался с "Леганесом"
-
1
"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" добыли победы в пятом туре АПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Байер" и другие результаты 4-го тура Бундеслиги
-
3
"Спартак" в домашнем матче проиграл "Уралу"
-
Зидан прокомментировал победу над "Леванте"
-
"Фиорентина" и "Ювентус" расписали безголевую ничью