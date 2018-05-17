Неймар: "ЧМ – крупнейший турнир на свете, я хочу сыграть на нем и стать чемпионом"

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о том, чего ожидает от Чемпионата Мира в России.

Напомним, что форвард восстанавливается после травмы, которую получил в феврале.

"Футбол вдохновляет меня больше всего в жизни. Нахождение на поле приносит мне особое удовольствие. Чемпионат Мира – крупнейший турнир на свете, я хочу сыграть на нём и стать чемпионом. Этот кубок должен быть моим.

Я уже начал тренироваться с мячом и чувствую себя отлично. Конечно, у меня есть небольшие опасения, но сейчас я потихоньку приближаюсь к возвращению", - отметил бразилец.

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