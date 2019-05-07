Неймар чуть не подрался с Дракслером после матча с "Монпелье"

У форварда ПСЖ Неймара возник конфликт со своим одноклубником Юлианом Дракслером после матча 34-го тура Лиги 1 против "Монпелье" (2:3). Об этом пишет Le Parisien.

По данным источника, конфликт возник из-за того, что Дракслер сказал, что Неймар недостаточно играет на партнеров и заигрывается. Бразилец, в свою очередь, сказал немцу: "Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Ты вообще ничего не делаешь, а только пасуешь назад". Из-за этого футболисты едва не подрались. Игроков пришлось растаскивать главному тренеру Томасу Тухелю и спортивному директору Антеро Энрике.

Напомним, несколько недель назад Неймар ударил фаната "Ренна", из-за чего на него завели дисциплинарное дело.

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