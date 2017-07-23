Неймар дал ответ Месси и Суаресу, которые в течение часа убеждали его остаться в "Барселоне"

Теги барселонанеймарлуис суареслионель месси

Неймар дал ответ Месси и Суаресу, которые в течение часа убеждали его остаться в "Барселоне"Ведущие форварды каталонской "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес провели встречу со своим партнером по линии атаки в клубе Неймаром, который выразил желание покинуть клуб.

Как информирует sport.es, аргентинец и уругваец в течение часа убеждали своего одноклубника продолжить выступления за "сне-гранатовых". В итоге бразилец пообещал своим партнерам, что он останется в "Барсе". Ожидается, что о принятом решении Неймар сообщит официально уже в ближайшее время.

Напомним, Роналду дал совет Неймару. | soccernews.ru

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