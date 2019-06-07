Неймар дал показания по делу об изнасиловании
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар прибыл в Рио-де-Жанейро для дачи показаний по делу об изнасиловании, сообщает AS.
Футболист общался с представителями полиции почти два часа. Адвокат нападающего Майра Фернандес рассказала, что её клиент озвучил собственную версию произошедшего, настаивая на своей невиновности.
"Я хочу поблагодарить всех за поддержку, за сообщения, которые мне отправляли мои друзья. Чувствую вашу любовь. Спасибо за это", - сказал Неймар после визита в полицейский участок.
Напомним, что спортсмена обвинила в изнасиловании модель Наджила Триндаде. По её словам, оказавшись с бразильцем в одном номере отеля, она отказывалась от секса из-за отсутствия презерватива, однако тот всё равно вступил с ней в близость.
Не пропустите: Один из спонсоров Неймара прекратил сотрудничество с игроком из-за дела об изнасиловании. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" сделал предложение защитнику "Ювентуса"
-
Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 лучших игроков уходящего игрового года. Часть 1
-
Черчесов рассказал о сроках восстановления травмированного Газинского
-
Бенатия может вернуться в "Ювентус"
-
Экс-тренер "Анжи" получил предложение возглавить "Енисей"
-
СМИ узнали, сколько "Рома" заплатит за тренера "Шахтёра" Фонсеку
-
Буффон планирует провести ещё один сезон и сыграть на Олимпиаде
-
"Спартак" объявил о продлении контракта с Ещенко
-
Черчесов надеется, что Жирков продолжит играть за сборную России
-
Наингголан близок к уходу из "Интера"
-
2
"Реал" представил домашнюю форму на следующий сезон
-
"Челси" обжаловал трансферный бан в Спортивном арбитражном суде
-
Колосков: "Блаттера наказали за отказ идти против России"
-
Неймар дал показания по делу об изнасиловании
-
Коутиньо подал "Барселоне" запрос на трансфер
-
Стало известно имя арбитра, который обслужит финал Лиги Наций
-
"Ливерпуль" презентовал гостевую форму на следующий сезон
-
1
Киевское "Динамо" продлило контракт с главным тренером
-
"Арсенал" сделал предложение по двум игрокам "Сампдории"
-
2
Агуэро: "Хочется выиграть Кубок Америки не для себя, а для Месси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27