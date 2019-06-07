Неймар дал показания по делу об изнасиловании

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Неймар дал показания по делу об изнасиловании

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар прибыл в Рио-де-Жанейро для дачи показаний по делу об изнасиловании, сообщает AS.

Футболист общался с представителями полиции почти два часа. Адвокат нападающего Майра Фернандес рассказала, что её клиент озвучил собственную версию произошедшего, настаивая на своей невиновности.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку, за сообщения, которые мне отправляли мои друзья. Чувствую вашу любовь. Спасибо за это", - сказал Неймар после визита в полицейский участок.

Напомним, что спортсмена обвинила в изнасиловании модель Наджила Триндаде. По её словам, оказавшись с бразильцем в одном номере отеля, она отказывалась от секса из-за отсутствия презерватива, однако тот всё равно вступил с ней в близость.

Не пропустите: Один из спонсоров Неймара прекратил сотрудничество с игроком из-за дела об изнасиловании. | http://soccernews.ru 
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