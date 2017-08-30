Игроки сборной Бразилии Неймар, Дани Алвес, Тиаго Силва и Марсело придумали новое развлечение, находясь в расположении своей национальной команды.

Вот чем занимались футболисты в раздевалке:

Напомним, Хенесс в очередной раз высказался о трансфере Неймара. | soccernews.ru