Неймар, Дани Алвес, Тиаго Силва и Марсело придумали новое развлечение

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Неймар, Дани Алвес, Тиаго Силва и Марсело придумали новое развлечениеИгроки сборной Бразилии Неймар, Дани Алвес, Тиаго Силва и Марсело придумали новое развлечение, находясь в расположении своей национальной команды.

Вот чем занимались футболисты в раздевалке:

Напомним, Хенесс в очередной раз высказался о трансфере Неймара. | soccernews.ru

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