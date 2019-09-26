Неймар даст показания в суде против "Барселоны"

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Неймар даст показания в суде против "Барселоны"

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар продолжает судебную тяжбу против своего бывшего клуба "Барселоны", сообщает Marca.

По сведениям издания, 27 сентября форвард прилетит в Испанию, чтобы дать показания в суде. Бразилец требует от "Барселоны" 26 миллионов евро в виде бонусов, которые не были ему выплачены из-за ухода из каталонского клуба. Каталонцы выступили против игрока с ответным иском, требуя от него вернуть 14 миллионов евро, которые он получил в качестве бонуса за лояльность.

Стоит отметить, что в летнее трансферное окно "Барселона" вела переговоры о возвращении 27-летнего Неймара, но трансфер не состоялся.

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