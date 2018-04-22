Неймар делает выбор между двумя клубами
Форвард ПСЖ Неймар по окончанию текущего сезона намерен сменить клубную прописку, однако пока еще не определился с новым местом продолжения своей карьеры.
Так, по сведениям Express, который ссылается на Diario Gol, ближайшим летом борьбу за 26-летнего нападающего парижан поведут мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что "красные дьяволы" будут готовы предложить бразильцу более выгодный контракт, однако на сегодняшний день игрок отдает предпочтение своему переезду на "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, девушка Неймара дала ему совет насчет будущего клуба. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25