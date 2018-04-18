Неймар диктует трансферные требования "Реалу"

Форвард ПСЖ Неймар сообщил свои трансферные пожелания мадридскому "Реалу", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 26-летний нападающий парижан уведомил руководство королевского клуба, что в случае своего переезда на "Сантьяго Бернабеу" он хотел бы, чтобы его партнерами по команде также стали голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа и вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Напомним, Тебас прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru