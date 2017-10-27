Неймар дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Контрольно-дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес наказание бразильскому нападающему ПСЖ Неймару, который был удален в матче 10-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (2:2), сообщает официальный сайт LFP.

Форвард дисквалифицирован на один матч и не сыграет с "Ниццей". Кроме того, форвард получил еще одноматчевую дисквалификацию условно.

В этом сезоне 25-летний Неймар провел в чемпионате Франции 8 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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