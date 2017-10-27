Неймар дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Теги псжнеймар

Неймар дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Контрольно-дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес наказание бразильскому нападающему ПСЖ Неймару, который был удален в матче 10-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (2:2), сообщает официальный сайт LFP.

Форвард дисквалифицирован на один матч и не сыграет с "Ниццей". Кроме того, форвард получил еще одноматчевую дисквалификацию условно. 

В этом сезоне 25-летний Неймар провел в чемпионате Франции 8 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Не пропустите: Мбаппе: "Неймар для меня как старший брат". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 10 26
2 Монако 10 22
3 Нант 10 20
4 Лион 10 19
5 Марсель 10 18
6 Сент-Этьен 10 17
7 Бордо 10 16
8 Монпелье 10 15
9 ФК Кан 10 15
10 Тулуза 10 14
11 Генгам 10 13
12 Анжер 10 12
13 Труа 10 12
14 Ницца 10 10
15 Ренн 10 9
16 Амьен 9 9
17 Страсбур 10 9
18 Дижон 10 9
19 Лилль 9 6
20 Метц 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов