Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги 1

Фото: Associated Press

Лига 1 определилась с наказанием для форварда ПСЖ Неймара за эпизод в матче с "Лиллем" (0:1).

Как сообщает твиттер GFFN, бразилец получил трехматчевую дисквалификацию. Таким образом, он пропустит игры со "Страсбуром", "Сент-Этьеном" и "Метцом".

Напомним, что Неймар получил красную карточку за то, что толкнул игрока "Лилля" Тиагу Джало в подтрибунном помещении.

После 31 тура ПСЖ занимает в Лиге 1 второе место, отставая от лидирующего "Лилля" на 3 очка.

В этом сезоне Неймар провел 20 игр, в которых забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

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