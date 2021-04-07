Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги 1
Фото: Associated Press
Лига 1 определилась с наказанием для форварда ПСЖ Неймара за эпизод в матче с "Лиллем" (0:1).
Как сообщает твиттер GFFN, бразилец получил трехматчевую дисквалификацию. Таким образом, он пропустит игры со "Страсбуром", "Сент-Этьеном" и "Метцом".
Напомним, что Неймар получил красную карточку за то, что толкнул игрока "Лилля" Тиагу Джало в подтрибунном помещении.
После 31 тура ПСЖ занимает в Лиге 1 второе место, отставая от лидирующего "Лилля" на 3 очка.
В этом сезоне Неймар провел 20 игр, в которых забил 13 голов и отдал 5 ассистов.
Читайте также: Защитник "Лилля" рассказал о стычке с Неймаром в матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13