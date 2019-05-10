Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции, сообщает официальный сайт французской федерации футбола.

Такое наказание наложено на форварда за удар фаната. Инцидент произошел после финальной игры Кубка Франции с "Ренном" (2:2, 5:6 по пенальти). Тогда гнев бразильца вызвало поведение болельщика, который снимал его на телефон, а также сказал ему несколько фраз.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2022 года.

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