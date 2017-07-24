Форвард каталонской "Барселоны" Неймар до сих пор не определился со своим будущим, информирует sport.es.

По сведениям источника, бразилец, несмотря на появившуюся ранее информацию со стороны его партнеров по команде, все еще раздумывает над тем, остаться ли ему в стане "сине-гранатовых" или перебраться во французский ПСЖ.

Напомним, в ПСЖ работают над тем, чтобы не нарушить правила финансового Fair Play при трансфере Неймара. | soccernews.ru